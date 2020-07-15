Sözcü yazarı Doğru: Ayasofya’da namazı Papa kıldırsın!

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, halkın gündeminin ekonomik sorunlar olduğunu belirterek, "Ayasofya Hamlenizin' halkı etkilemesini istiyorsanız Papa'yı ikna becerisini gösterin, mühtedi olsun, Müslümanlığı seçsin, açılışta namazı o kıldırsın. İşte o zaman halk, belki size dikkat kesilir, inanır." düşüncesini dile getirdi.

Doğru, "Atatürk, batıdan korktu. Avrupa'ya yaranmak istedi. Ayasofya'yı müze yaptı. Tarihe ihanet etti. Kirli yalanını yayıyorsunuz. Ayıptır! Mustafa Kemal Atatürk, ülkesini işgale gelmiş düşmanını yenen bir ulusun yüce gönüllüğünü göstermek için Ayasofya'yı müze yaptı. Fatih Sultan Mehmet de İstanbul'u fetih eden ulusun yüce gönüllüğünü göstermek için Ayasofya'yı yıkmak yerine cami yaptı. Cami yaparak tarihi binayı yıkılmaktan korudu." görüşünü savundu.

Doğru, "Ayasofya hamlesinin' ülkenin 'egemenlik bayrağı ve dinin emri' olduğu ucuz propagandasına çok az kimse inandı. Onlar da zaten inanmak isteyenlerdi.İşte anketler yayınlanıyor. Halk geçim konuşuyor. İşsizlik konuşuyor. Yoksulluk. Koranavirüsü. Okullarda eğitimi. Duran turizmi. Aile gelirleri ile giderleri arasında büyüyen açığı konuşuyor. Elektrik faturaları. Yükselen fiyatlar. Adam kayırma. Devlet kadrolarını yandaş yakınlarla doldurma. Havai fişek fabrikasını sürekli patlatan, her patlayıştan sonra yeniden ruhsat alıp ve her patlamanın suçunu işçisine yıkan iş adamına ilk telefonu Cumhurbaşkanı'nın etmesini konuşuyor. Patlama sonrası, patlamayan patlayıcıyı taşırken de askerler görevlendirildi ve 3 asker de hayatlarının baharında öldüler." değerlendirmesinde bulundu.

Doğru, "Ülke ne hale geldi? Çürüyen ahlak! Yükselen yolsuzluk. Devleti soydurma.Kişi zengin etme. Ayasofya vızıltı kaldı. Ayasofya'nın camiye çevrilmesinin halk desteği erimekte olan bir iktidarın siyasi çırpınışı olduğunu çoğunluk gördü." ifadesini kullandı.

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