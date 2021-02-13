Sözcü yazarı Doğru: Ayasofya baş imamı, kendi adına mı konuşuyor yoksa iktidarın “Kurucu yeni anayasa yapalım” manevrasına mikrofon mu oluyor?

Sözcü yazarı Necati Doğru, Ayasofya baş imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın’ın “1921 ve 24 anayasalarında devletin dini İslam’dı ve laiklik yoktu. Cumhuriyet fabrika ayarlarına dönsün” ifadesini sert bir dille eleştirdi.

Doğru, “1921 ve 1924 anayasalarının hangi şartlarda var olduğunu gözlerden gizliyor. Ayasofya baş imamı, kendi adına mı konuşuyor yoksa iktidarın ‘yoksulluğu- işsizliği- yolsuzluğu- ekonominin çöküşünü- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bitişini’ perdelemek için ortaya attığı “Kurucu yeni anayasa yapalım” manevrasına mikrofon mu oluyor?” sorusunu gündeme getirdi.

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