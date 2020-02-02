Sözcü yazarı Doğru: Artık ‘Kızılay'da Man Adamız’ var

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, Başkentgaz'ın Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na 8 milyon dolar bağış yapmasını bugünkü köşesine taşıdı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakınlarının, vergi cenneti olarak bilinen Man Adası'nda kurulan bir şirkete milyonlarca dolar para gönderdiği iddiasına gönderme yapan Doğru, "Man adası işlevini Kızılay'a kaptırdı. İşadamları, vergiden kaçınmak için kalkıp otomobil ile hiç durmadan 43 saat yol alarak (1 gün +19 saat) ancak ulaşılabilen Man Adası marifetini artık Ankara'nın göbeğinde Kızılay binasında bulabiliyorlar. Dolar getirmiyor. Dolar gönderiyorlar." düşüncelerini dile getirdi.

Doğru yazısında, "Tayyip Erdoğan dönemi zenginlerinden Başkentgaz'ın sahipleri ABD'nin New York kentine Kızılay'ı Man adası yaparak 8 milyon dolar gönderdiler. Böylece vergiden kaçındılar. Bu 'vergiden kaçınma lafı' holdinglerin, bankaların, büyük sermaye şirketlerinin muhasebe müdürleri ile avukatlarının bulduğu bir deyim. Aslında Maliye'ye yatması gereken kazanç karşılığı vergi, kitabına uyduruluyor

'bağış' kılığına sokuluyor tanıdık, bildik, aynı yolun yolcusu olanlara aktarılıyor. Adına da kibarlık olsun diye 'vergiden kaçınma' diyorlar." ifadelerini kullandı.

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