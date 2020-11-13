Sözcü yazarı Doğru: Acı reçete Saray’dan başlasın!

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın grup toplantısındaki, “Gerekirse acı reçete uygularız” sözlerini hatırlatarak, “Saray'dan başlasın. Hangi masraf kalemlerini ne kadar kısacaklar açıklansın!" görüşünü savundu.

'Acı reçete'nin IMF söylemi olduğunu belirten Doğru, "Acı ilaç: Halka içirilir.Kemerler sıkılır. Vergiler artırılır. Zamlar yapılır. Bir defada yüksek faiz verilir, dış paranın (sıcak paranın) ülkeye gelmesi yani ülkenin soydurulması yoluna gidilir, yükselen dövizin beli böyle kırılır. İşçi emeği ucuzlar. Bütün işçiler Suriyelilerin razı olduğu ücrete çalışmaya mecbur edilir. Çok çalışan, az tüketen, ucuz emek sayesinde ancak ihracatını artırabilen ülke olunur. Bu duruma getirildik. Küfelik. Yani IMF'lik olduk." düşüncesini dile getirdi.

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