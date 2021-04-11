Sözcü yazarı Doğru: “128 milyar dolar nerede?” afişlerine darbe bildirisi muamelesi yapıldı

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, "Bursa Mudanya'da muhalefet partisi CHP'nin reklam panolarına herkes görsün, okusun ve unutmasın diye koyduğu büyük boy '128 milyar dolar nerede?' afişlerine darbe bildirisi muamelesi yapıldı." görüşünü savundu.

Doğru yazısında, "Afişler akşamüstü polis tarafından sökülüp götürüldü. Partili milletvekilleri polise; “niçin söktünüz afişleri” diye sorunca “Savcının emri var” cevabını aldılar. Sökülen afişte sadece “128 milyar dolar nerede?” sorusu vardı. Oysa bu sorunun altına şu açıklama da konulmalıydı: Merkez Bankası'nın 128 milyar dolar döviz rezervi (halkın kara gün parası) erimesi sırasında kimler, ne zaman 50 bin dolarlık alımlar yaptı, kimler Borsa'da olağan olmayan satışlar yapma yoluna (portföy boşaltma) gitti. Bu bilgilere ulaşma makamında ve imkanında olan; eski Bakan Berat Albayrak, eski Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, yeni bakan Lütfi Elvan, bir önceki Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, onun yerine getirilen Şahap Kavcıoğlu, Para Piyasaları Kurulu'nun 6 üyesi, Cumhurbaşkanlığı baş ekonomi danışmanları Jöleli Yiğit Bulut ve Lacili Cemil Ertem de susmasınlar açıklasınlar: 128 milyar doları kimler aldı?" ifadesini kullandı.