Sözcü yazarı Deniz Zeyrek’tan alkol yasağına: Bu tam bir “salgında Dördüncü Murat fırsatçılığı”

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, iktidarın Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aldığı, Ramazan Bayramı'nı da kapsayan, 17 günlük tam kapanma kararıyla birlikte bu süre zarfında alkollü içki satışına da getirilen yasağı eleştirdi. Zeyrek, “Eğer Ramazan boyunca böyle bir yasak uygulanırsa bu tam bir ‘salgında Dördüncü Murat fırsatçılığı’ olacak” dedi.

Zeyrek köşesinde konuya ilişkin olarak şu görüşlerini ifade etti:

Tam kapanma genelgesinde alkol yasağı yok ama İçişleri Bakanlığı yetkilileri, “uygulamada var mı” diye soran gazetecilere “evet var” yanıtını veriyordu. Eğer Ramazan boyunca böyle bir yasak uygulanırsa bu tam bir “salgında Dördüncü Murat fırsatçılığı” olacak.

Sigaradan nefret eden, alkole mesafeli Yeşilaycı bir vatandaş olarak soruyorum: Hadi Ramazan'da lokantaların kapalı olmasını salgınla mücadele açısından mantıklı bir uygulama olarak kabul ettik. Peki insanların marketten alkol satın alıp evde içmesini yasaklamanın salgınla mücadeleye nasıl bir katkısı olabilir?

Bin kişilik cenaze törenleri yapıp milli bayramlarda törenleri yasaklamanız ne kadar absürtse açık marketlerde alkol satışını yasaklamanız da o kadar saçmadır.

Amacınız salgınla mücadele değil de insanların yaşam tarzını dizayn etmekse başka!

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