Sözcü yazarı Deniz Zeyrek: Melih Bulu, 'Ben de Boğaziçiliyim, ben de Metallica dinliyorum' diyerek tutunmaya çalıştı ve Burhan Altıntop'un durumuna düştü

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü serüveninin 194 gün sürdüğünü belirterek, "Pek havalı bir şekilde geldiği Boğaziçi'nden neden 'benim niye haberim yok' diyecek kadar 'komik duruma düşerek' gitti?" Ankara'da dün bu soruya yanıt aradım. Çok ilginç detaylara ulaştım.

Birincisi şunu öğrendim: Bulu, YÖK'ten hiçbir zaman destek bulamamış. YÖK, Boğaziçi için yapılan dokuz adaylık başvurusunu evrak kontrolü yaparak Cumhurbaşkanlığı'na iletmek zorundaymış. YÖK'ün adaylar arasında eleme yetkisi olsa, Cumhurbaşkanlığı'na gidecek isimler arasında Bulu olmayacakmış" diye yazdı.

Melih Bulu'nun görevden alınmasında en somut gerekçenin intihal dosyası olduğuna işaret eden Zeyrek, "Göreve başladıktan sonra YÖK'e Bulu'yla ilgili çok sayıda ihbar dosyası geldi. YÖK, bu başvuruları görmezden gelemedi ve çarşamba günü yapılan, tek gündemi Bulu olan YÖK Genel Kurulu toplantısında masaya yatırdı. Birçok iddianın somut verileri olunca da görevden alma kararı verildi. YÖK Başkanı Yekta Saraç, aynı gün Cumhurbaşkanı'yla görüşürük kararı iletti.

Avrupa Yakası dizisinde bir Burhan Altıntop karakteri vardı. Anadolu'dan gelmiş, Açıköğretim Fakültesi bitirmiş, Nişantaşı'ndaki beyaz yakalı entellere ve yaşama ayak uydurmaya çalışıyordu. Çevresindekilere sık sık 'Ben de Nişantaşı çocuğuyum, ben de üniversite mezunuyum' demek zorunda kalıyordu.

Melih Bulu da, 'Ben de Boğaziçiliyim, ben de Metallica dinliyorum' diyerek Boğaziçi'nde tutunmaya çalıştı ve Burhan Altıntop'un durumuna düştü. Belki 'istifa et' telkinlerine kulak assaydı bu duruma düşmeyecekti" ifadelerini kullandı.

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