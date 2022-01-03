Sözcü yazarı Deniz Zeyrek: Çarpıldık ey halkım unutma o gözleri!

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, bugünkü yazısında yılbaşında gelen zamları eleştirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin, TRT canlı yayınında sunucunun "Dövize endeksli TL mevduat sistemine talep nasıl?" sorusuna verdiği, “Gözlerimin içine bakar mısınız Gülçin Hanım. Ne görüyorsunuz gözlerimde?" yanıtını hatırlatan Zeyrek, “Çarpıldık ey halkım unutma o gözleri!” dedi.

Zeyrek, şöyle yazdı:

“Keşke ülkemizin küçük yatırımcılarının, çiftçilerinin, emekçilerinin, hepsinden önemlisi de gazetecilerinin 2021'de yaptığı son şey Sayın Nureddin Nebati'nin gözlerinin içine bakmak olmasaydı. En azından yeni yıla böyle çarpılarak girmezdik! Çarpıldık ey halkım, unutma o gözleri!”

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TIKLAYIN - Sunucunun 'Dövize endeksli TL mevduat sistemine talep nasıl?' sorusuna Bakan Nebati: Gözlerimin içine bakın Gülçin Hanım, ne görüyorsunuz

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