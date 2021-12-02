Sözcü yazarı Çölaşan: Yüzde 7,4'lük büyüme kimlerin ceplerine pompalandı?

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, Türkiye'nin üçüncü çeyrekte yüzde 7,4 büyümesini değerlendirerek "Bir ekonomi bu oranda büyüyorsa vatandaşın cebine de bir şeyler girmiş olması gerekmez mi? Gerekir ama bizde olmaz. O halde yüzde 7.4 büyüme nereye gitti, kimlerin ceplerine pompalandı?" dedi. Çölaşan, köşesinde Türkiye İstatistik Kurumu'nu (TÜİK) eleştiren Çölaşan, "İktidar partisiyle birlikte sarayın emrinde ve hizmetinde olan bir devlet kurumu" ifadesini kullandı.

Sözcü gazetesinde dün yayımlanan bir habere de değinen Çölaşan Türk Lirası'nın Afrika Ülkelerinin para birimlerine karşı yaşadığı değer kaybına da değindi. Çölaşan söz konusu haberi köşesinde şöyle aktardı:

"Dünyanın en yoksul ülkelerinin bulunduğu Afrika kıtasında yer alan ülkelerin para birimleri de TL karşısında değer kazandı. 20 Afrika ülkesinin içinde TL karşısında en fazla yükselen yüzde 107 ile Zimbabwe Kvaçası, en az yükselen ise yüzde 40 ile Etiyopya Birr'i oldu

Özetini verdiğim bu tablo Türkiye'yi yönetmekte olanlar açısından bir utanç belgesidir"