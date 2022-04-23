Sözcü yazarı Çölaşan: Yanlış yapıyoruz, ısrar edersek AKP-MHP ortaklığının tuzağına düşmüş oluruz

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, kamuoyunun ve siyasi partilerin cumhurbaşkanlığı seçimlerine odaklanmasını eleştirdi; “Bence biraz yanlış yapıyoruz! Bu yanlışta ısrar ettiğimiz sürece AKP-MHP ortaklığının tuzağına düşmüş ve onların ekmeğine yağ sürmüş oluruz” dedi. Çölaşan, milletvekili seçimlerinin ihmal edilmemesi gerektiğini ifade etti.

“Hepimiz sadece cumhurbaşkanlığı seçimine odaklandık. Oysa 2023 yılında aynı gün milletvekili seçimi de yapılacak. Iskaladığımız, üzerinde fazla durmadığımız konu işte budur” diyen Çölaşan şunları kaydetti:

“Bu düzende cumhurbaşkanlığı çok önemlidir, eyvallah… Ama milletvekili seçimi, Meclis'te çoğunluğu sağlayabilmek da en az onun kadar, hatta çok daha fazla önemlidir. Varsayalım seçim yapıldı… Ve araları (bundan sonra bozulmadığı takdirde) Millet İttifakı Meclis'te çoğunluğu sağladı. Buna karşın Recep Tayyip çok az bir farkla bile olsa, halk tarafından yeniden cumhurbaşkanı seçilmeyi başardı. Meclis çoğunluğu eğer elindeyse, sen Recep Tayyip'i frenlersin. Gücünü ve yetkilerini kısar, ister istemez geri vitese taktırıp gücünü zayıflatırsın. Ağırlığını, etkinliğini ve “Tek adamlığını” yitirir. O kadar ki, Saray'da biriken kadrolarını bile tasfiye etmek zorunda kalır. O makamda oturan kişi kim olursa olsun, ne yaparsa yapsın Meclis gücünün karşısında duramaz.

Oysa bizler, yani kamuoyu ve bütün siyasi partiler, sadece cumhurbaşkanlığı seçimine odaklandık… Ve bence biraz yanlış yapıyoruz! Bu yanlışta ısrar ettiğimiz sürece AKP-MHP ortaklığının tuzağına düşmüş ve onların ekmeğine yağ sürmüş oluruz. Aman dikkat edelim, küçük oy hesaplarından ve particiliğin kısır çekişmelerinden yola çıkarak bu oyuna düşmeyelim. Zamanı iyi kullanalım, milletvekili seçimlerini ihmal etmeyelim.”

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