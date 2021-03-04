Sözcü yazarı Çölaşan: Son kararlar alınırken hükûmet Bilim Kurulu'na danıştı mı?

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, yeni normalleşme adımları için Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyelerine danışılıp danışılmadığını sordu.

Çölaşan yazısında, "Bu salgını iyi bilen, bu konuda uzmanlaşmış hocalardan oluşan bir 'Bilim Kurulu' oluşturdular. Bu salgın ve yüz yüze olduğumuz tehlikeler konusunda Kurul hükümete yol gösterecek, öneriler getirecek, alınan önlemlerin sözüm ona bilimsel denetimini yapacaktı. Kurul kuruldu ama… Bir yıldan beri ismi var cismi yok!" görüşünü savundu.

Çölaşan yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Kurul üyesi değerli hocalarımız hemen bu işin bireysel şov yönünü benimseyip medyaya çıkmaya başladılar. Ancak bugün bile dikkat çeken bir husus var… Birbirleriyle bazen çelişkiye düşüyorlar. Dün bazıları 'Kısıtlamaların kalktığı iyi oldu' derken, bazıları 'Dikkat etmezsek salgının yeniden patlama ve kısıtlamaların geri getirilme olasılığı yüksektir' diyordu.

Burada bir soru daha sormak istiyorum: Bu son kararlar alınırken hükümet Bilim Kurulu'na danıştı mı? Onların resmi ya da gayri resmi görüşü

alındı mı? Elimde elbette resmi belge yok ama bana sorarsanız alınmadı. Bundan sonra yanıtını bekleyeceğimiz bir soru daha olacak: Hükümet bu salgın konusunda işlerin iyiye gittiğini kanıtlayıp kendini aklamak için gerçek rakamları gizlemeyi sürdürür mü?"