Sözcü yazarı Çölaşan: Sayıştay’ın raporları suyun üzerine yazılan yazılar gibi, bir anda yok oluyor

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan; devleti, belediyeleri ve kamu kurumlarının denetimini yapan yolsuzlukları ortaya çıkaran Saıyıştay’ın yetkisinin elinden alındığına dikkati çekti, hazırlanan raporlara gereken önemin verilmediğini belirtti. Çölaşan, “Bu raporlardan bazıları Meclis komisyonunda göstermelik olarak görüşülüyor ve iş orada bitiyor. Böylece ortaya çıkarılan bütün pislikler Meclis'in tozlu raflarında ebedi uykularını uyumaya terk ediliyor!” düşüncesini dile getirdi.

Çölaşan, “Bu raporları hazırlayan bütün Sayıştay denetçilerini ve raporları didik didik araştırıp kamuoyuna yansımasını sağlayan gazeteci arkadaşlarımızı buradan kutlamayı bir görev biliyorum. Onlar görevlerini yapıyor ama işin sonrası için yetkileri yok. Bu süreçte toplumun tek kazancı, o raporları Sayıştay'ın internet sitesinden okumak ve herkesin ‘Vay be, bizi amma da soyuyorlarmış’ demesini sağlamak!” İfadesini kullandı.

Çölaşan, “Söz konusu raporlar, bu ortamda suyun üzerine yazılan yazılar gibi!.. Bir anda yok oluyor, işin üzerine kimse gidemiyor.” görüşünü savundu.

Yazının devamı için tıklayın