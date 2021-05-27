Sözcü yazarı Çölaşan: Recep Bey yatıp kalkıp dua etsin de sözlerinden sonra Meral Hanım'ın başına kötü bir iş gelmesin

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Rize ziyaretinde yaşanan gerginliğe ilişkin olarak, “Yine dua et ki gelin hanıma çok ileriye gitmeden ders verdiler. İkizdere yetmedi, Çayeli'ne gittin. Orada da gerekeni yaptılar. Bunlar daha iyi günler, daha neler olacak neler…” açıklamasını hatırlatarak, “Recep Bey yatıp kalkıp dua etsin de sözlerinden sonra Meral Hanım'ın başına kötü bir iş gelmesin" düşüncesini dile getirdi.

Çölaşan yazısında, "Silahlı veya sopalı saldırı olabilir, yumruklama olabilir, hiç fark etmez. Öyle bir saldırı olduğu takdirde ne zaman olduğuna hiç bakılmaz, dünkü sözleri karşısına çıkarılır ve beyefendi çok zor durumda kalır, altından kalkamaz." görüşünü savundu.

Çölaşan şu ifadeleri kullandı:

"İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Rize'de sözel saldırıya ve hakaretlere uğradı… Böyle bir olay olduğunda o saldırıyı kınayacak kişi en başta cumhurbaşkanıdır. Beyefendinin dünkü konuşmasında söylediği şu sözlere bakar mısınız! “Ona Rize'de gayet güzel bir ders verildi. Bu daha bir, daha neler olacak neler…” Tehdit mi ediyor? Bu tür söylemler, kimin için olursa olsun, bir cumhurbaşkanına yakışır mı? Yakışmaz. Hele o cumhurbaşkanı görevine başlarken Meclis kürsüsünde tarafsızlığı konusunda namusu ve şerefi üzerine yemin etmişse… Hele anayasada “Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk Milleti'nin birliğini temsil eder” hükmü yer alıyorsa. Beyefendi Türk Milleti'nin birliğini böyle mi temsil ediyor!"

Erdoğan ne demişti?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İyi Parti grup toplantısında "Ben Rize'nin geliniyim" diyen Meral Akşener'in Rize İkizdere ilçesinde yaptığı esnaf ziyaretinde yaşananları hatırlatarak, "Yine dua et ki gelin hanıma çok ileriye gitmeden ders verdiler. İkizdere yetmedi, Çayeli'ne gittin. Orada da gerekeni yaptılar. Bunlar daha iyi günler, daha neler olacak neler..." ifadelerini kullandı.

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