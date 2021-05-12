Sözcü yazarı Çölaşan: Ortalıkta skandal iddialar varken ne Saray konuşuyor, ne de hükümet!

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in videolarıyla ilgili olarak, "İşin içinde siyasetçiler var… Kolombiya'da satın alınan uyuşturucu limanları var… İddialara göre en üst düzeyde olmak üzere bazı siyasetçiler, onların yakınları, komutanlar, polis, jandarma, bazı yargı mensupları ve mafyanın kendi elemanları var. Peki ama ortalıkta böylesine skandal iddialar varken iktidar ne diyor, ne yapıyor? Ne Saray konuşuyor, ne de hükümet! Onlar yine aynı taktiği uyguluyor: Bilmiyoruz, görmedik, duymadık!" dedi.

Çölaşan, "Oysa ortalıkta kıyamet kopuyor. Ama gelin görün ki hem devlet yapısı, hem de ‘şahsım iktidarı' iflas etmiş durumda" dedi.

Çölaşan, "Karşılıklı iddialar ve açıklamalar artık ortaya döküldü. Bundan geriye dönüş yok… Peki yargı, özellikle de Cumhuriyet'in savcıları bu durumda ne yapıyor? Hiçbir şey. Türkiye'nin dibine ihanet tohumları ekilmiş, kimse sesini çıkaramıyor" görüşünü dile getirdi.

TIKLAYIN - Sedat Peker: Şahsıma yapılan kanunsuzlukların taşeronu Mehmet Ağar ve Pelikancılardır

TIKLAYIN - Sedat Peker'den ikinci video: "Mehmet Ağar'ın oğlunu tecavüzden şikâyet eden kadın ertesi gün ölü bulundu"