Sözcü yazarı Çölaşan: Normal bir ülke yönetimi olsaydı, toplumu uyutmaya kalkışan bir Sağlık Bakanı, durum ortaya çıktığı anda istifasını verirdi

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, yeni tip Koronavirüs vaka ve ölüm sayılarında gerçeğin açıklanmadığını belirterek, "Normal bir ülke yönetimi olsaydı, böylesine yalan yanlış bilgilerle toplumu uyutmaya kalkışan bir Sağlık Bakanı, durum ortaya çıktığı anda istifasını verir, çekip giderdi." görüşünü savundu.

Çölaşan, "Türkiye'yi yönetenlerin de ahaliye çok yalanlar söylediğini biliyoruz. Bunların çoğu gözümüzün önünde gerçekleşiyor… Ve bu yalanlarla örtbas edilmek istenen gerçekleri hep birlikte görüyoruz. Bu süreç korona salgınında doruk noktasına ulaştı.Bir sürü yalan yanlış açıklamalar yapıldı ve gerçekler ahaliden gizlenmek istendi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan hasta sayıları ve özellikle de ölüm rakamları hep yalandı. Devreye ne zaman ki Türk Tabipleri Birliği girdi, hastanelerde görevli bazı doktorlar konuşmaya başladı, işte o zaman gerçeklerle yüz yüze geldik." düşüncesini dile getirdi.

Çölaşan, "Normal bir ülke yönetimi olsaydı, böylesine yalan yanlış bilgilerle toplumu uyutmaya kalkışan bir Sağlık Bakanı, durum ortaya çıktığı anda istifasını verir, çekip giderdi. Bu ülkede AKP Genel Başkanı ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı olarak görev yapmakta olan Recep Bey'in bilgisi olmadan kuş bile uçamaz. O halde soralım: Açıklanan ve gerçek olmayan o rakamların neyin nesi olduğunu Recep Bey acaba bilmiyor muydu? Hiç kuşkunuz olmasın, biliyordu. Böylece kandırılmış olduk." ifadesini kullandı.

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