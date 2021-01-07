Sözcü yazarı Çölaşan: Nice iktidarlar, başbakanlar ve cumhurbaşkanları geldi geçti ama Türkiye böylesini bugüne kadar hiç görmemişti

Toplumun büyük bir bölümünün mutsuz ve patlamaya hazır bir bomba gibi olduğunu söyleyen Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, "Nice iktidarlar, başbakanlar ve cumhurbaşkanları geldi geçti ama Türkiye böylesini bugüne kadar hiç görmemişti" görüşünü savundu.

Çölaşan yazısında, "Bunu görmek, anlamak için psikolog ya da psikiyatri uzmanı olmaya gerek yok.Ekonomik bunalım nedeniyle insanların ahlâk anlayışı da yozlaştı. Medyada haberleri izlerken şunlar karşınıza çıkacak: 'Adliyelerde icra dosyalarının sayısı 26 milyona ulaştı…'Korkunç bir rakamdır. Demek ki insanlar artık borçlarını ya bilerek ödemiyor, ya da ödemesi mümkün olmuyor. Yaşamını krallar gibi sürdüren küçük bir kesim dışında hemen herkes şu veya bu biçimde borçlu." düşüncesini dile getirdi.

Çölaşan, "Anne bebeğine süt alamıyor, baba evine yeterince ekmek parası götüremiyor, ev kadını tenceresini doğru dürüst kaynatamıyor, öğrenci kendisini gelecekte nelerin beklediğini biliyor ama söyleyemiyor. O efendiler derseniz, saraylarında, köşklerinde krallar gibi yaşıyor. Hiçbir hesaba kitaba tabi olmayan örtülü ödenek paraları onlar tarafından harcanıyor.- Emirlerinde biri hırsız Katar tarafından armağan edilen sekiz adet uçakla birlikte daha neler var neler!.. Kısaca özetlemeye çalıştığım şu tablo bir yazıya sığmaz ama genel olarak böyledir.Vatanımızı ve insanlarımızı 18 yıllık iktidarları döneminde işte buralara getirmeyi başardılar! Nice iktidarlar, başbakanlar ve cumhurbaşkanları geldi geçti ama Türkiye ve Türk Milleti böylesini bugüne kadar hiç görmemişti." ifadesini kullandı.