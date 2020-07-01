Sözcü yazarı Çölaşan: İnşallah günün birinde hayallerine kavuşur, iktidarın Adalet Bakanı olur!

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun pek çok makama oynadığını ama başarılı olamadığını belirtti. Çölaşan, "Bir sürü ata oynadı ama hiçbirine binemeden yere düştü! İnşallah günün birinde hayallerine kavuşur, AKP'nin Cumhurbaşkanı (!) olamasa bile CHP'nin Genel Başkanı (!), o da olmazsa iktidarın Adalet Bakanı olur!" düşüncesini dile getirdi.

Çölaşan, "Meslektaşı olan avukatlarla konuşuyorum, hepsi Metin'e bozuk atıyor. Hele baro başkanlarının son olayından sonra bu bozuk atmalar zirveye çıktı. Bir üniversite hocası avukatın, bir meslek kuruluşunun başkanı olan şahsın bu durumlara düşmesi gerçekten üzücü. Niye böylesine yön değiştirip iktidarın amansız destekçisi oldu? Arada bazı pazarlıklar mı geçti? Bunlar çok yakında ortaya çıkacak. Ama şimdi kendisini bekleyen büyük bir tehlike var: Türkiye Barolar Birliği'nde yapılacak genel kurul toplantısında seçimi kaybetmesi… Metin akıllı bir hukukçu… Bu gerçekleri gördü, düşündü ve kendisini kurtarması mümkün olacak yegane kararı verdi. Rotasını değiştirip iktidara yakın olmak! Yani artık eski Metin olmamak!" ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın