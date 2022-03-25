Sözcü yazarı Çölaşan: Eski Devlet Planlama Teşkilatı var olsaydı, Türkiye bugün tanık olduğumuz kepazelikleri yaşamazdı

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, AKP iktidarı tarafından 2011 yılında kapatılan Devlet Planlama Teşkilatı’nın önemine değindiği bugünkü yazısında, “Hiç kuşkunuz olmasın, eski DPT var olsaydı Türkiye bugün tanık olduğumuz kepazelikleri yaşamazdı” dedi.

“Mümkün değildi. Gereksiz yatırımlar yapılmazdı. Nüfus artışı bu boyutlara gelmezdi. Tarım toprakları yok edilmez, çiftçinin ve üreticinin anası ağlatılmazdı. Tarımda kendi kendine yeten yedi ülkeden biri idik. Nohut mercimek, buğday ithal etmek zorunda kalmazdık. İşsizlik bu boyutlara varmazdı. Enflasyon canavarına dizgin vurulurdu. Gelir dağılımı böylesine bozulmaz, milyonlarca insanımız perişan edilmezdi. İktidar kesiminin lüks ve şatafatlı yaşamını bir yerde dizginlemek mümkün olurdu. Devletin ve milletin parasıyla saraylar maraylar hızla yapılmaz, devlet arazileri peşkeş çekilmez, yolsuzluklar azalırdı. DPT bunlara izin vermezdi” diyen Çölaşan, devamında şunları kaydetti:

“Evet… 2011 yılında DPT'yi de kapattılar! Peki ne kazandılar? Çok şey!.. Önleri açıldı, yolsuzluklar patladı. Yolsuzlukla birlikte israf, savurganlık, keyfi yönetim ve adamına göre muamele de patladı. Türkiye'ye yazık ettiler… Milyonlarca insanımızın geleceği ile oynadılar, bozuk para gibi harcadılar. Hiç utanmadılar.”

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