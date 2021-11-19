Sözcü yazarı Çölaşan: Dünyadaki 190 ülkeden hiçbirinde böyle oynak bir döviz kuru yok

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, "Alınan her karar sonrasında birileri malı götürüyor. Hem de çok büyük götürüyor" dedi. Çölaşan, Merkez Bankası'nın aldığı faiz kararına ilişkin olarak "Talimatları Saray'dan alan ve asla ‘bağımsız' olmayan Merkez Bankası dün faizleri indirmek zorunda kaldı…" dedi.

Dünyada 190 ülkeden hiçbir ülkede böylesine oynak bir döviz kuru olmadığını söyleyen Çölaşan yazısında şunları kaydetti:

"Her şeyimiz o tek adamın ağzından çıkacak birkaç cümleye bağlı.

Paramız ve ekonomimiz nasıl pamuk ipliğine bağlıysa, 83 milyon insanımız da aynen öyle.

O istiyor, yapılıyor… O istemiyor, yapılmıyor

Çünkü o ekonominin bile kitabını yazmış!..

Bütün doğruları o biliyor!"