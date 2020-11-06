Sözcü yazarı Çölaşan'dan Trump'a: Kaybetsin inşallah!

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, ABD seçimlerine ilişkin olarak, "Trump kaybetsin inşallah!" yorumunu yaptı.

Çölaşan, " Adına Trump denilen bu herif şimdi ülkesinde ikinci kez başkan olabilmek için mücadele veriyor…Ve sürekli ağlaşıyor, sonuç ne olursa olsun Yüksek Mahkemeye başvuracağını söylüyor.Kardeşim sen bu işi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi mi zannettin!Baktın ki pabuç pahalı, siyasi gücünü kullanıp itiraz et, Yüksek Mahkeme'yi uğraştır dur." düşüncesini dile getirdi.

Çölaşan, "Karşı taraf hile yaptı' deyip seçimi iptal ettirmeye, yenilgini örtbas etmeye kalkış…İnsanda biraz utanma olur be Trump…Sen kim oluyorsun yaa!Bu mektubu yazdırırken acaba sarhoş muydun? Yoksa sen koskoca dünya liderimizi Uganda'nın devlet başkanı mı zannettin? Unutma, 83 milyon insanımızla birlikte bütün İslam aleminin destek ve duaları onunla! O, vurdu mu ses getirir, bütün dünyayı titretir!Şimdi Allah'tan dileğim, sayın dünya liderimize gönderdiğin şu küstah mektubun inşallah altında kal da hak yerini bulsun! Amin, amin!" ifadesini kullandı.

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