Sözcü yazarı Çölaşan'dan muhalefet partilerine: İktidarın sizinle uzlaşmaya varmadan yeni bir anayasa çıkarmasının mümkün olmadığını milletimize iyice anlatın

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, muhalefet partilerine yeni anayasa tartışmalarına ilişkin olarak, "İktidarın sizinle uzlaşmaya varmadan yeni bir anayasa çıkarmasının mümkün olmadığını milletimize iyice anlatın" önerisinde bulundu.

Çölaşan yazısında, "Anayasa tartışmalarına şimdiden hiç girmeyin. Suyun üzerine yazı yazmış gibi olursunuz. Bekleyin, AKP-MHP ikilisinin önerileri madde madde ve somut olarak ortaya çıksın. Ne istediklerini, nelere karşı olduklarını ve neyi amaçladıklarını iyice bir görün ve tartışma ortamına ondan sonra katılın. İktidarın sizinle uzlaşmaya varmadan yeni bir anayasa çıkarmasının mümkün olmadığını milletimize iyice anlatın. Haaa, bir de iktidara şunu söyleyin: 'Yenisini hazırlamadan önce siz mevcut anayasayı adam gibi uygulayın, ötesine sonra bakarız.' Hem milletimiz rahat etsin, hem de iktidar haddini bilsin!" ifadesini kullandı.