Sözcü yazarı Çölaşan'dan Merkez Bankası yorumu: Naci Ağbal'ı da götürürlerse şaşırmayın, neresinden baksanız ekonomi batık durumda

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın 16 ay sonra görevden alınarak yerine eski AKP'li bakan Naci Ağbal'ın getirilmesini yorumladı. Çölaşan, "Naci Ağbal'ı da götürürlerse şaşırmayın, neresinden baksanız ekonomi batık durumda" düşüncesini dile getirdi.

Çölaşan, "Eskisini tasfiye ettiler, yerine yine kendi adamları olan yenisini getirdiler. Ancak baktılar ki o da işlerine yaramıyor, onu da şutladılar!.. Ve onun yerine Saray'da görevli AKP eski milletvekili Naci Ağbal'ı getirdiler. Yakında onu da götürürlerse hiç şaşırmayın… Çünkü neresinden baksanız ekonomi batık durumda… Böyle sık sık adam değiştirmelerle falan düzeleceğe de hiç benzemiyor." ifadesini kullandı.

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