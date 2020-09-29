Sözcü yazarı Çölaşan'dan Erdoğan'a: Yakın çevrenizde bulunup da sizi bilerek veya bilmeyerek kandırmaya kalkışan kim varsa hesap sorun

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Gaziantep'te açtığı 300 fabrikanın içinde 45 yıllık olan, konkordato ilan edilenlerin de olduğunu hatırlatarak, "Yakın çevrenizde bulunup da sizi bilerek veya bilmeyerek kandırmaya kalkışan kim varsa hesap sorun" önerisinde bulundu.

Çölaşan, "Çok samimi söylüyorum, beni daha önce de nicelerine tanık olduğumuz bu gibi olayda en çok üzen, bütün dünyayı titreten büyük dünya liderimiz Recep Bey'in içine düşürüldüğü zor durumdur. Bir cumhurbaşkanı düşünün, bir düğmeye basarak 300 sanayi tesisinin düzmece 'açılışını' yapıyor! Listeyi hazırlayan elbette kendisi değil. Ya kim? Yakın çevresi. Bu, büyük bir skandaldır." görüşünü savundu.

Çölaşan, "Sayın dünya liderim, değerli büyük adam!.. Lütfen yakın çevrenizde bulunup da sizi bilerek veya bilmeyerek kandırmaya kalkışan kim varsa hesap sorun. Bir daha da, şu son olayda olduğu gibi böyle zor durumlara düşmeyin! Böyle yapmakla seçimde partinize oy veren milyonlarca insanı da kandırmış oluyorsunuz. Sizin adınıza biraz ayıp oluyor yani!' Büyük liderimizin bu çağrıyı dikkate almayacağını bildiğim halde sadece insancıl amaçla yapıyorum. Ötesini kendi düşünsün!" ifadesini kullandı.

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TIKLAYIN | Erdoğan'ın açılışını yaptığı 300 fabrika arasında 45 yıllık olan da, sehven yer alan da, konkordato ilan edilen de var!