Sözcü yazarı Çölaşan’dan Boğaziçi Üniversitesi tepkisi: O kısır siyasetlerini ‘bilim yuvalarına’ bile sokmayı başardılar!

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne AKP’den milletvekili ve belediye başkanı adayı adayı olan Prof. Dr. Melih Bulu’yu atamasını eleştirdi. Akademisyen ve öğrencilerin de karara tepkili olduğunu hatırlatan Çölaşan, “O kısır siyasetlerini ‘bilim yuvalarına’ bile sokmayı başardılar!” görüşünü savundu.

Çölaşan yazısında, "Her alanda yaşadığımız rezaletler bir yana, şimdi bu iktidar döneminde bir de üniversite rezaletine tanık olmaktayız. 'Bize lâzım olan bir rektör, birkaç göstermelik dekan ve idari personelle birlikte bir de mühürdür' anlayışı özellikle bazı Anadolu üniversitelerinde geçerli olan en önemli akçedir! Günümüzde rektörler partili cumhurbaşkanı tarafından seçilir. Partililer, yandaşlar ve AKP'den aday adayı olmuş olanlar özellikle rektör yapılır. O şahıs bundan sonra ne yapacak, koltuğunda nasıl oturacak? Bu soruların yanıtı zaten belli… Hiçbir şey yapmayacak, sanki hiçbir şey olmamış gibi davranacak, makamında oturup duracak!.. Yeri ve zamanı geldiğinde belki nutuklar atacak! 'Asla unutmayalım arkadaşlar, üniversiteler bilim yuvalarıdır!..' Kendi söyleyecek, kendi dinleyecek, herkesi güldürecek!" düşüncesini dile getirdi.

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