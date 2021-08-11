Sözcü yazarı Çölaşan'dan Bakan Pakdemirli'ye: Bu iktidar hokus pokus mu yaptı, birkaç gün önce olmayan uçaklardan ikisi nasıl oluyor da Yunanistan'a gönderiliyor?

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, Antalya ve Bodrum başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli yerlerinde günler süren orman yangınlarına ilişkin olarak Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye seslenirken, "Muhterem Bakan Bey… İki hafta önce yangınlar bacayı sarmaya başladığında demeçler veriyordunuz. 'Elimizde ne yazık ki yangın söndürme uçağı yok.' Üç gün önce ise Marmaris'te şöyle dediniz: 'Yunanistan bizden uçak istiyor. Bunu değerlendiriyoruz. Yunanistan'a uçak sağlayabiliriz.' İki uçak gönderebilirmişiz! Bu iktidar hokus pokus mu yaptı!" dedi.

Çölaşan, "Birkaç gün önce olmayan uçaklardan ikisi nasıl oluyor da Yunanistan'a gönderiliyor? (Bunu insancıl değil siyasi açıdan yazıyorum.) Yoksa şöyle bir el çabukluğu mu bulundu… Bizim uyanıklar şöyle mi düşündü… Biz bu uçakları başka ülkelerden kiraladık ve para verdik. Şimdi Yunanistan'a kiralarsak başkalarına verdiğimiz paraların hiç değilse bir bölümünü tasarruf etmiş oluruz! Böyle bir hesap var mı Bakan Bey!" ifadelerini kullandı.

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TIKLAYIN - Türkiye, Yunanistan'a 2 yangın söndürme uçağı gönderecek