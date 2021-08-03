Sözcü yazarı Çölaşan: Cumhuriyet'in bütün kurumlarına alerjileri vardı, Türk Hava Kurumu da bu alerjiden payını aldı

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, son günlerde devam eden orman yangınlarında kullanılmayan yangın uçaklarının ardından tartışılan Türk Hava Kurumu'nun AKP iktidarı tarafından "batırıldığını, iflasa sürüklendiğini ve uçaklarına el konulup çürütüldüğünü" savundu.

Çölaşan, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"AKP'den önceki iktidarlar döneminde Türk Hava Kurumu'na bazı yetkiler verilmişti. Onlardan biri… Kurban derilerini toplamaktı. Kurban derileri işinde çok büyük paralar vardı… Türk Hava Kurumu bu işi yıllarca yaptı, iyi örgütlenip derileri topladı, sattı ve elde ettiği gelirin bir bölümüyle nice uçaklar satın aldı. Bu uçaklar yüzlerce orman yangınında başarıyla kullanıldı. Fakat bu iktidarın kafasında önemli bir saplantı vardı. Bu kurum Cumhuriyet düşmanı kesimlerin çok büyük bir gelir kaynağı olan kurban derilerini topluyor, satıyor ve elde ettiği gelirle uçaklar alıyordu.

O halde, bunu önlemek için ne yapılmalıydı! Türk Hava Kurumu batırılmalı, iflasa sürüklenmeli ve uçaklarına el konulup çürütülmeli idi!.. Ve aynen bunu yaptılar. Yangın söndürme uçaklarına el koydular. Uçakları Ankara Etimesgut'ta çürümeye terk ettiler. Ancak bununla da yetinmediler. Kurum yönetimini topluca değiştirip kendi adamlarını getirip sıfırladılar. Ne olur ne olmaz diye başına bir de kayyum atadılar! Amaçları belliydi: Atatürk'ün özenle kurup milletin hizmetine sunduğu koskoca bir kurumu yok etmek, tarihten silmek…

Sadece bir tek örnek vereyim… Aynen, kapatılan Sümerbank fabrikalarında ve diğer kuruluşlarda yaptıkları yok ediş gibi! Cumhuriyet'in bütün kurumlarına alerjileri var ve bunu her fırsatta ortaya koyuyorlardı. Türk Hava Kurumu da bu alerjiden payını aldı. Ama payını asıl alan Türk milletidir."