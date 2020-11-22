Sözcü yazarı Çölaşan, Cumhurbaşkanı’na hakaret davasını yazdı: Söyleyecek başka bir sözüm yok

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, Cumhurbaşkanı’na hakaretten kendisine verilen 11 ay 20 günlük hapis cezasının Yargıtay 16. Dairesi tarafından bozulduğunu yazdı. Çölaşan karara ilişkin olarak, “Söyleyecek başka bir sözüm yok” yorumunu yaptı.

Çölaşan, “Yazının başında elime son bir belgenin henüz geçtiğini söylemiştim ya… O belge, yukarıda değindiğim cumhurbaşkanına hakaret suçundan aldığım hapis cezasına ilişkin Yargıtay kararı. Küçükçekmece mahkemesinin verdiği 11 ay 20 günlük hapis cezasını avukatlarımız Yargıtay'da temyiz etti.” ifadesini kullandı.

Çölaşan yazısında şunları kaydetti:

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin 21 Eylül 2020 tarih ve Esas 2018/ 1199 sayılı o kararını da özetliyorum:

“Köşe yazısının bir bütün olarak değerlendirilmesinde, cumhurbaşkanının şahsına yönelik olmayıp hükümet ve parti politikalarının eleştirilmesi amacıyla sarf edilen kaba ve sert ifadeler kullanılmış olması karşısında cumhurbaşkanına hakaret suçunun unsurları oluşmayacağından, sanığın beraatine karar verilmesi gerekirken mahkumiyet hükmü kurulması, bozmayı gerektirmiştir…

Hükmün BOZULMASINA oy birliği ile karar verildi.”

İşte böyle efendim, adalet yerini bulmuş oldu. Söyleyecek başka bir sözüm yok.