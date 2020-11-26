Sözcü yazarı Çölaşan: Cezaevlerinden gelen mektuplar beni acıtıyor, çok sayıda tutuklu ve hükümlüye her açıdan haksızlıklar yapılmış ve yapılıyor

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, cezaevlerinden kendisine gelen mektupların kendisini üzdüğünü belirtti. Çölaşan, “Çok sayıda tutuklu ve hükümlüye her açıdan haksızlıklar yapılmış ve yapılıyor “ değerlendirmesini yaptı.

Çölaşan bugünkü yazısında, “Cezaevlerinden her gün çok sayıda mektup alıyorum. Şu veya bu nedenle yatanlar beni ve Sözcü’yü adeta ‘kurtarıcı’ olarak görüyor! Özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ağır hapis cezalarına çarptırılan, o gece hiç silah kullanmayan, sadece aldıkları emirleri uygulamak zorunda olan erler ve askeri öğrenciler var. İçeriye böylesine ağır cezalarla tıkılınca çaresiz kalan genç insanlar içlerini bir gazeteciye döküp yardım istiyor ama bizim elimizden gelen bir şey yok ki… Anladığım tek gerçek var: Çok sayıda tutuklu ve hükümlüye her açıdan haksızlıklar yapılmış ve yapılıyor.” düşüncesini dile getirdi.

Çölaşan, “Aileleriyle görüşme, kitap okuma, dışarıdan kitap getirtme, hastalanınca hastaneye sevk edilme olanakları son derece kısıtlı. Koğuşlar acayip kalabalık. Örneğin 10 kişilik tek tuvaletli koğuşta 30 kişi yerlerde yatıyor. Neyse ki gördüğüm kadarıyla mektuplarına sansür çok ender uygulanıyor. Bu yazdıklarım on binlerce tutuklu ve hükümlü, herkes için geçerli. Bizler dışarıda yaşantımızı özgürce sürdürürken, elimizden bir şey gelmese bile içeride yaşayanların dertlerini ve sorunlarını bilmek zorundayız. Cezaevlerinden gelen mektuplar beni acıtıyor, yazmamak içime sinmiyor. Fırsat buldukça yazmaya devam edeceğim.” ifadesini kullandı.