Sözcü yazarı Çölaşan: Burnumuzun dibinde her gün edebiyatını yaptıkları fakir fukara İslam ülkeleri varken sen maskeleri onlara değil, taaa Venezuela'ya götür!

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in "uyuşturucu" iddiaları sonrasında, oğlu Erkam Yıldırım'ın Venezuela'ya test kiti ve maske dağıtmaya gittiğini söylemesine ilişkin olarak, "Burnumuzun dibinde örneğin her gün edebiyatını ve sömürüsünü yaptıkları fakir fukara İslam ülkeleri varken sen maskeleri onlara değil, taaa Venezuela'ya götür!.." dedi.

Çölaşan, "Peker son açıklamasında Binali Yıldırım'ın oğluna dokundurdu, uyuşturucu işleri için Venezuela'ya gittiğini söyledi. Bir aile şirketi olarak çalışan oğlunun onlarca büyük gemiden oluşan filoları var. Binali Bey Sedat Peker'e yanıt verdi: 'Oğlum oraya yardım olsun diye koronadan korunma maskeleri götürmüştü!' Ne kadar insancıl bir olay!.. Türkiye nire Venezuela nire! Burnumuzun dibinde örneğin her gün edebiyatını ve sömürüsünü yaptıkları fakir fukara İslam ülkeleri varken sen maskeleri onlara değil, taaa Venezuela'ya götür!.. Niye Kolombiya, Uruguay, ya da şimdi salgından kırılan Brezilya vesaire falan değil de, acaba Venezuela! Neyse, Binali Bey fırsat bulup bunları da anlatırsa öğreniriz. Belki de Sedat Peker açıklar!" düşüncesini dile getirdi.

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