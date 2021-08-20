Sözcü yazarı Çölaşan: Bunlar şeriatçı-kelle koparan Taliban'la pek yakında pazarlık masasına oturup İslamcı yönetimi resmen tanıyacaklar!

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, Türk askerinin Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın güvenliğini sağlama göreviyle bulunduğu Afganistan’ın Taliban tarafından işgalinin ardından yaşanan gelişmeleri değerlendirdiği bugünkü yazısında, “Benden duymuş olmayın ama bunlar şeriatçı-kelle koparan Taliban'la pek yakında pazarlık masasına oturup İslamcı yönetimi resmen tanıyacaklar!” diye yazdı.

“Fotoğrafları çıktı, Recep Bey Biden'la Afganistan konusunda çok özel bir konuşma yapıyor. Bu gibi baş başa konuşmalarda mutlaka Bakanlık yetkilileri bulunur. Ancak bizimkinin yanında sadece başı örtülü bir kadın tercüman. Başka kimse yok. Peki kim o kadın? Bizim Malezya büyükelçisi, aynı zamanda ABD vatandaşı Merwe Kavakçı'nın kızı! Devletin yeni düzenine bakar mısınız!” diyen Çölaşan, decamında da şunları kaydetti:

“Suriye olayında kazığı yedik, milyonlarca Suriyeliyi buyur ettik. Bundan sonra Afgan göçü de olanca hızıyla sürüp gidecek. Sınırlarını koruyamayan iktidar onların gelişini önlemek için şimdi Türkiye-Suriye sınırına beton duvarlar örüyor. Yeni kazık kapımızda.

Ne ilginçtir, Afgan sığınmacılar önce kendi ülkelerinden İran'a geçiyor, 2.900 kilometreyi özgürce geçip bize kavuşuyor. AKP iktidarından bu konuda da tık yok. İran'a bastırıp “Yeter artık, bunlara yol vermeyin” diyemiyor.

Sevgili okurlarım, geçmiş iktidarları da en ağır biçimde eleştiren gazetecilerden biri idim… Özal, Demirel, Ecevit, Erbakan ve diğerleri. Hepsinin hataları olmuştu ve eleştirilerimiz haklıydı. Ama şimdi geçmişe bakınca görüyoruz, o dönemlerde devletin bir ciddiyeti vardı. Böylesine bir savurganlık, israf, yolsuzluk, sorumsuzluk, kuralsızlık ve yalan rüzgârları asla yoktu. Hırsızlık, yolsuzluk, adam kayırma yine olurdu ama böylesi değil! Bunu yapanlar yargı önünde hesaba çekilirdi. Nice hükümet üyeleri yargılandı, bazısı aklandı, bazıları ceza yedi. Biz eskiden böyle değildik. Şimdi o yılları arıyoruz.

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