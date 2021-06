Sözcü yazarı Çölaşan: Bir kez daha görüldü ki Sağlık Bakanı bütün etkisini yitirmiş, hiçbir ağırlığı yok

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı eleştirerek, “Bir kez daha görüldü ki Sağlık Bakanı bütün etkisini yitirmiş. Bilim Kurulu gibi onun da hiçbir ağırlığı yok” diye yazdı.

“Bir salgınla boğuşuyoruz ama kararları tek başına Recep Bey veriyor. O ne derse o! Ortada bilimsellik falan yok. Sadece iktidarın oy hesabı var. Şu kararları alırsak şu kadar oy gelir, bu kararları alırsak bu kadar oy gider! Mağdur olan esnafı ve öteki kesimleri hiç aklına bile getirmeden, önlemleri önündeki yazılı metinden okuyor” diye yazan Çölaşan, devamında görevinden istifa eden Avusturya Sağlık Bakanı Anschober’i örnek göstererek şunları kaydetti:

Çaresiz Sağlık Bakanı Fahrettin Bey bu durumda ne yapsın! Kendisine Saray'dan talimat geliyor: “Sen televizyona çık ama hiçbir şey söyleme. Ne yapılacaksa cumhurbaşkanımız açıklayacak, sen bu gece durumu idare et!..” Ve Fahrettin Bey canlı yayında eveliyor geveliyor, topu ertesi güne atıyor. Öbür yanda ise her gün binlerce yeni vaka ortaya çıkıyor, her gün yüzlerce insanımız can veriyor ve iş giderek büyüyor.

Bizi işte bu ucuz oy hesaplarıyla bu günlere getirdiler.Bir ay önce roket atıp Ay'a gidecektik, astronot kayıtları bile başlamak üzere idi! Şimdi yine oy hesaplarıyla on binlerce ton beleş patates-soğan dağıtmaya karar verdiler.

