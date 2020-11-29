Sözcü yazarı Çölaşan: AKP iktidarı Türkiye'nin dört bir yanını yabancılara sattı, İstanbul yıllardır yağmalanıyor

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, "AKP iktidarı sadece İstanbul'u değil, Türkiye'nin dört bir yanını yabancılara sattı. Satışlar hızla sürüyor! İstanbul yıllardır yağmalanıyor." görüşünü savundu.

Çölaşan, "Arap prensleri, Dubai, Katar ve Suudi Arabistan şeyhleri, Suriyeli, İranlı, Uzak Doğulu, Afrikalı, İsrailli iş adamları, Yunan bankacıları, İtalyan tüccarları… Ve bunlar yetmiyormuş gibi yerli yandaşlar, müteahhitler, büyük iş adamları… Sayın sayabildiğiniz kadar… İstanbul'un her şeyi, en değerli arazileri, arsaları, limanları, yalıları, binaları bunlara satılıyor. İmar planları rüşvet karşılığında değişiyor, kamu arazileri peşkeş çekiliyor, o güzelim camilerimizin yanı başında gökdelenler fışkırıyor ve mülklerin yeni sahiplerine inanılmaz kıyaklar sağlanıyor. Sadece İstanbul mu? Hayır, vatanın her yeri elden gidiyor…" düşüncesini dile getirdi.

Çölaşan, "Ve bu peşkeşlerde Katar hep ilk sırada! Bu listeye İstanbul ve ülkenin dört bir yanındaki limanları, fabrikaları, rafinerileri, Telekom ve haberleşme sistemlerini, madenleri, otelleri, okulları, hastaneleri, bankaları, sanayi tesislerini, AVM'leri, Kanal İstanbul'u da ekleyin. Son olarak birkaç gün önce İstanbul Borsası'nın yüzde 10 payını da Katar'a sattılar. Ama kaça satıldığı bilinmiyor, özellikle gizli tutuluyor." ifadesini kullandı.

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