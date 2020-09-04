Sözcü yazarı Çiğdem Toker: Devlet şirketlere sadece yedi ayda ödediği kira parasıyla 3 şehir hastanesi yaptırabiliyor

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, kira bedelinin üstlenici firmaya ödenerek yaptırıldığı şehir hastanelerinde devletin yedi ayda ödediği kira parasıyla üç şehir hastanesinin yapılabildiğini yazdı.

Bugünkü yazısında döviz kurunun yapılan anlaşmaları etkilediğini ve şehir hastanelerinin maliyetini artırdığını yazan Toker, şu bilgiyi verdi: "Geçen hafta 21/b usulüyle ihale edilen Samsun Şehir Hastanesi'ne gelen en düşük teklif 1 milyar 69 milyon TL'ydi. Antalya Şehir Hastanesi'ne gelen en düşük teklif ise 1 milyar 21 milyon. Biri 900, diğeri 1000 yataklı. KÖİ modeliyle yapılan şehir hastanelerinde ise devletin yedi ayda ödediği 3 milyar TL. Basitçe, devlet şirketlere KÖİ modeli dolayısıyla sadece 7 ayda ödediği kira parasıyla, 21/b usulüne göre 3 şehir hastanesi yaptırabiliyor."

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