Sözcü yazarı Cansen: Bu yılki rekor büyümede 'sığınmacı göçmenlerin' katkısı olduğu kanaatindeyim

Sözcü gazetesi yazarı Ege Cansen, köşesinde Türkiye'nin bu yılki büyüme oranlarına ilişkin yapılan tahminleri değerlendirdi. Büyüme oranlarında göçmenlerin etkisine değinen Cansen "Geçen yılki yüzde 1.9'luk büyüme başarısında da, bu yılın rekor büyümesinde de 'sığınmacı göçmenlerin' hatırı sayılır katkısı olduğu kanaatindeyim. ABD, ekonomisinin dinamizmini, her yıl ülkeye kabul ettiği 1 milyondan fazla göçmene borçludur" dedi. Cansen'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

"1960'tan sonra Almanya'nın hızlı gelişmesinde başta Türkler olmak üzere, bu ülkeye gelen diğer “misafir işçilerin” payı yadsınamaz. Aynı ilgileşim Fransa ve İngiltere için de geçerlidir. Geçenlerde konuştuğum Merkel'in kıdemli bakanlarından Aydan Özoğuz, Almanya'da halen 5 milyon Türk kökenli insan olduğunu söyledi. Bunlara kimse Almanya'ya külfet diye bakmamaktadır. Suriyeli veya Asyalı göçmenlerin çoğu da Türk ekonomisine yük olmaktan çıkmıştır. Göçmen siyasetimizin bir hedefi, göçmenleri kısmen ülkelerine geri göndermek olsa bile bir diğer hedef de, bu kişileri ülkenin 'kayıt içi' üretim sistemine entegre etmek olmalıdır."

Yazının tamamı için tıklayın