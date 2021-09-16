Sözcü yazarı Cansen: Erdoğan haklı mı; Türkiye'de faiz yükseltilerek enflasyon düşürülemez

Sözcü gazetesi yazarı Ege Cansen, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "yüksek faiz sebep, enflasyon sonuçtur" söylemini değerlendirerek "Erdoğan haklı mı?" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Cansen, "Türkiye'de faiz yükseltilerek enflasyon düşürülemez" dedi. Türkiye'nin tek paralı değil, çift paralı bir ülke olduğunu ifade eden Cansen yazısında şöyle dedi:

"Yurtiçi yerleşiklerin tasarruf mevduatının yarıdan fazlası dövize yatıktır. Türk devleti iç borçlanmayı kısmen dövizle yapar. Kamu ihaleleri dövizle yapılır. 3. köprü geçiş ücretleri ve turistik otel fiyatları dövizle belirlenir.

Hal böyleyken faiz artırımı sadece TL için önerilmektedir. İkinci olarak, çok uzun süredir devam ettiği için enflasyonunun atalet momenti büyümüştür. Üçüncüsü, Türkiye artık enflasyonda “enflasyonun enflasyon yarattığı” faza geçmiştir. Bu ortamda “TL faizi yükselterek ve de uzun bir süre yüksek tutarak” enflasyon düşürülemez. Peki nasıl düşürülür? Bunun iki yolu vardır. Birincisi, TL'den vazgeçip, “para kurulu” (currency board) sistemiyle Euro'ya geçmektir. Bu yöntem, ekonomide müthiş bir durgunluk yaratır. Tavsiye etmem. İkincisi, yapışkan enflasyonun “kök sebebi” olan cari açığı (Draghi gibi söylemek gerekirse) “ne pahasına olursa olsun” (whatever it takes) kapamaktır."