Sözcü yazarı, 'burçların 2018 ekonomik falı'nı yazdı: "Eyy" diye duyduğunuz iç sesiniz değil, korkmayın

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, '2018 yılı ekonomik burç falı'nı çıkardı. 2018 yılı için öngördüklerini eğlenceli bir dille aktaran Muratoğlu, boğa burçlarına seslenirken "“Eyy” diye duyduğunuz iç sesiniz değil, korkmayın. Kanalı değiştirmenizin bir faydası olmayacak. Ne de olsa her kanalda o var! En iyisi televizyonu kapatın, elektrik faturasını azaltın" ifadesini kullandı.

Muratoğlu'nun "Burçların 2018 ekonomik falı" başlığıyla yayımlanan (22 Aralık 2017) yazısı şöyle:

OĞLAK (23 Aralık-20 Ocak) Yeni yıl yeni arayışlar getirebilir. Sakin olun ve geçmesini bekleyin. Aman diyeyim patronların “çalıştıracak işçi arıyoruz, bulamıyoruz” laflarına inanıp hareket etmeyin.

KOVA (21 Ocak-19 Şubat) Bu yıl oldukça hareketli geçecek. Yine AVM'leri dolaşıp hiçbir şey almadan çıkacaksınız. Diğer burç mensupları da aynı davranışı sergilediğinden kendinizi yalnız hissetmeyeceksiniz.

BALIK (20 Şubat-20 Mart) Hâlâ 2017 Temmuz ayında yaptığınız tatili unutamıyorsunuz. Kredi kartına 9 taksit yaptığınız için mart ayı sonuna kadar da unutamayacaksınız.

KOÇ (21 Mart-20 Nisan) Yabancıların da çalıştığı uluslararası bir şirkette işim var diye hava atmanız temizliğe gelen Suriyelinin işi bırakmasıyla beraber sona erecek. Şimdiden kendinizi alıştırın!

BOĞA (21 Nisan-21 Mayıs) “Eyy” diye duyduğunuz iç sesiniz değil, korkmayın. Kanalı değiştirmenizin bir faydası olmayacak. Ne de olsa her kanalda o var! En iyisi televizyonu kapatın, elektrik faturasını azaltın.

İKİZLER (22 Mayıs-21 Haziran) Çalışana müjde, emekliye müjde haberlerinin gazına gelip sağa sola hava atarken hesap devamlı size kilitleniyor. Koca bir yıl böyle geçmez. Her müjdeye inanırsanız, paraya sıkışacaksınız.

YENGEÇ (22 Haziran-23 Temmuz) Dolar alıyorsunuz duruyor, satıyorsunuz artıyor. Belli ki bu iş sizi aşıyor. En iyisi gayrimenkul muhabbetine devam edin. Hiç değilse zarar olmuyor, zaman geçiyor.

ASLAN (24 Temmuz-23 Ağustos) Sevgili Aslanlar, üzerinizde bir ağırlık var. Muhtemelen artan vergilerden… Sigara alkol gibi alışkanlıklardan uzaklaşmanız sizi bir süreliğine rahatlatsa da canınız elbet soda isteyecek. Gerçeklerle yüzleşeceksiniz.

BAŞAK (24 Ağustos-23 Eylül) Bu yıl Merkür'ün yaptığı ters açı ile birlikte tam kendinizi yeni kararlar alıp atılımlarda bulunacak gibi hissedeceksiniz ki kredi kartı ekstreniz gelecek.

TERAZİ (24 Eylül-23 Ekim) Erdoğan'ın; “Dolar 3 kuruş yükseldi, akaryakıt 2 kuruş arttı, enflasyon yarım puan fazla çıktı diye karalar bağlamayın!” dediği günler 2020 Mayıs'ına kadar hatırlayacağınız en güzel anınız olacak.

AKREP (24 Ekim-22 Kasım) Uranüs ve Neptün etkisinde olanlar tasarruf tedbirleri çerçevesinde Varlık Fonu'na devredileceği için siz de bundan etkileneceksiniz. Varlık Fonu kurulduğundan beri bir iş yapmadığından siz de oldukça sakin ve dingin bir yıl geçireceksiniz.

YAY (23 Kasım-22 Aralık) Devletin itibarından tasarruf edilmeyeceği için bu yıl nöbeti Yay burcu devralacak. Ülkenin tasarrufu onlardan sorulacak. Aşırı harcamalara dikkat!