Emin Çölaşan: Hesap Uzmanları ve Maliye Teftiş kurulları ortaya çıkardıkları yolsuzluklar nedeniyle kapatıldı, Sayıştay’ı da kapatın gitsin!

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, cumhuriyet tarihinin en köklü denetim kurumları olan Hesap Uzmanları Kurulu ve Maliye Teftiş Kurulu'nun, ortaya çıkardıkları yolsuzluklar iktidarı rahatsız ettiği için 2011 yılında yayımlanan kararname ile kapatıldığını belirtirken, Sayıştay'ın denetim raporlarına dikkat çekerek, "Sayıştay’ı da kapatın gitsin!" dedi.

Sayıştay'ın denetim raporlarına yansıyan usulsüzlüklerin ardından "tozlu raflara" kaldırılarak gereğinin yapılmadığın söyleyen Çölaşan, "Osmanlı'dan bu yana yüz yıllardır geçerli olan 'Devlet malı deniz yemeyen domuz' atasözümüzün hikmeti işte böylece kanıtlanmış oluyor!" eleştirisi getirdi.

Çölaşan, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Bari bir an önce Sayıştay'ı da kapatın, şu yükten kurtulun be kardeşim! Bu efendilerin vurgunları, soygunları, yolsuzlukları tümüyle serbest olsun! Ya da o raporları hazırlayan, altına imzasını koyan Sayıştay mensuplarını kılıfına uydurup sahte evrak ve iftira düzenleme suçundan yargılatalım… Ve uygun bir zamanda Sayıştay'ı da kitabına uydurup kapatırlarsa sakın ola ki şaşırmayalım."

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