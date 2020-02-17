Sözcü yazarı: Atatürk’ün İş Bankası’ndaki hisseleri Hazine’ye devredilirse kaz olur, yolunur

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerinin Hazine'ye devredilmesi talimatını bugünkü köşesinde yorumladı. Doğru, böyle bu uygulamada İş Bankası'nın 'kaz gibi yolunacağı'nı savundu.

Doğru, "İş Bankası'nın bugünkü piyasa değeri 25 milyar 700 milyon TL. Ülkemizde ve dünyada bu büyüklükte bir bankanın en büyük ortağı, çalışanların vakfı olan bir başka banka yok. Çalışanlar. Halk ortakları. Atatürk'ün temsilcileri. Üç ortak da birbirini kontrol edebilecek durumda. Özerk bir yapı. Eğer CHP, Atatürk'ün temsilcisi olarak bankayı parasal gücü kullanma niyetiyle istismara kalkarsa diğer iki ortak, yasaların verdiği güçle harekete geçebilirler." düşüncesini dile getirdi.

Doğru, "Ben basın sektöründe çalışan bir yazı emekçisiyim. Bizim sektörde üç devlet bankasının açtığı kredi ile Sabah ve Hürriyet gazeteleri patron değiştirdi ve bu iki gazete iktidarın yayın organı oldular. Devlet bankalarının bu iki gazetenin yeni patronlarına açtığı dolar üzerinden krediler geri ödendi mi, ödenmedi mi kimse bilmiyor." ifadesini kullandı.

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