Sözcü yazarı: Antalya Limanı'nın işletme hakkını da Katar'a sattılar, çünkü devletin bütçesi çöktü

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, bugünkü yazısında Antalya Limanı'nın Katar'a satışını eleştirdi. "Tıkır tıkır çalışan ve iyi para kazanan bir limanın durup dururken satılmasının nedeni nedir? Bunu bilen veya açıklayan hiç kimse yok!" diyerek siten eden Çölaşan, nedenini, "Devletin bütçesi çöktü. Çöküş sürecini yaşıyoruz ve bu iktidara çok acele para lâzım" diye açıkladı.

Çölaşan devamında şunları kaydetti:

Şimdi elde satılacak fazla mal kalmayınca, karşılarına neresi çıkarsa orası satılıyor. Limanlar, bankalar, otoyollar, köprüler, enerji tesisleri, fabrikalar, akla gelen her yer, mümkün olur ve müşterisi çıkarsa satılık. Bunların dönemine kadar Türkiye'de nice iktidarlar geldi geçti. Hiçbiri işbaşına geldiğinde bu ülkenin parası bol ve kaynakları yeterli değildi. Ancak hiçbir iktidar bu yağmaya yol vermedi. Şunu iyi biliniz şimdi o hırsız Katar ülkesine satılan Antalya Limanı son olmayacak. Yeni mallar buldukları takdirde ellerine ne geçerse satmaya devam edecekler.

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