Sözcü yazarı: 2002'de aynı teknik direktörle Dünya 3'üncüsü olan Milli Takım'ımızın bugünkü hal-i pür melâli, maalesef AKP'nin 19 yıllık iktidarı ile paralellik taşıyor

Sözcü yazarı Rahmi Turan, Türkiye’nin Hollan’da ile karşılaşmasında 6-1 yenilmesinden duyduğu üzüntüyü ifade ettiği bugünkü yazısında, “2002'de aynı teknik direktörle Dünya 3'üncüsü olan Milli Takım'ımızın, bugünkü hal-i pür melâli (acınacak hali) maalesef, AKP'nin 19 yıllık iktidarı ile paralellik taşıyor” değerlendirmesinde bulundu.

“Neyimiz iyi ki? Hangi dalda çağdaşlığı yakaladık? Bilimde, eğitimde, hukukta, sanatta, edebiyatta, demokraside mi ileriyiz? Ekonomide, sağlıkta, tarımda, insan haklarında özgürlüklerde mi iyiyiz? Hangi alanda başarılıyız ki, futboldan da başarı bekleyelim? ’Neden bu perişanlık?’ diye sormak, onu bunu suçlamak bana anlamsız ve gereksiz gibi geliyor” diyen Turan, “Eğer suçlayacaksak sistemi, ülkenin yönetim tarzını, siyasetçilerin çağdaşlık anlayışını suçlayıp eleştirmemiz gerekir” dedi.

“Ekonomide, iç ve dış siyasette olduğu gibi, futbolda da sporun felsefesini, sosyolojisini, fiziğini, kimyasını, en önemlisi psikolojisini çözebilmiş değiliz… 2002'de aynı teknik direktörle Dünya 3'üncüsü olan Milli Takım'ımızın, bugünkü hal-i pür melâli (acınacak hali) maalesef, AKP'nin 19 yıllık iktidarı ile paralellik taşıyor” diyen Turan, “Bu durum, 19 yılın sonunda Türkiye'nin geldiği durumu yansıtan bir ayna gibi… Hazin bir gösterge!” ifadesini kullandı.

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