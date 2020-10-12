Sözcü yazarı Turan: Ağır vergiler nedeniyle oluşan aşırı fiyatlar, kaçak ve sahte içki imalatlarını tetikliyor!

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, sahte içkiden bir haftada 17 kişinin öldüğünü hatırlatarak, "Peki, kaçakçılar suçlu da, onlara bu imkânı veren devletimiz çok mu masum? Ağır vergiler nedeniyle oluşan aşırı fiyatlar, kaçak ve sahte içki imalatlarını tetikliyor!" görüşünü savundu.

Turan, "Marketlerde satılan 1 litre rakının vergi oranı, ürün fiyatlarına göre, yüzde 234 gibi müthiş bir orana çıkmış durumda…Son 10 yılda, rakıda yüzde 443, birada ise yüzde 365 artan ÖTV (Özel Tüketin Vergisi) Türkiye'yi alkollü içkilerde vergi şampiyonu olan 6 ülkeden biri hâline getirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Turan, "Markette 230 liraya satılan bir litrelik rakıların sahtesini kaçakçılar yaklaşık üçte bir fiyatına (70 – 80 liraya) veriyor. Devletin yarattığı bu fiyat uçurumu kaçakçılığın cazibesini arttırıyor. Ekonomimizi yönetenler, alkollü içkilerin vergilerine zam bindirdikçe kaçakçıları sevindiriyor. Çünkü, fiyat makası arttıkça kaçak içki daha çok rağbet görüyor! Kayıt dışı işlemlerin çoğalması vergi gelirlerini azaltıyor ve devlet daha fazla kazanayım derken aslında kaybediyor! Maliye Bakanı'mız Berat Beyefendi'nin kulakları çınlasın!" ifadesini kullandı.

Yazının devamı tıklayın

Son bir haftada İzmir'de 10, Kırıkkale'de 7 kişi sahte içki nedeniyle yaşamını yitirdi.