Sözcü: Yalaka medyanın vahşice saldırılarını kınıyor, Erdoğan’a uzun ömürler diliyoruz

Sözcü gazetesi hakkında, 1 Ocak 2016 tarihinde yayımlanan nüshasının kapağında yer alan bulmaca sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret iddiasıyla soruşturma başlatılması üzerine açıklama yapan gazete, “Yalaka medyanın “Fırsat bu fırsat” diye vahşice saldırılarını kınıyor, bulmacada o harflerin sehven yan yana geldiğini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a uzun ömürler diliyoruz” dedi.

Sözcü’nün internet sitesinde yapılan açıklama şöyle:

Gazeteniz SÖZCÜ’nün 1 Ocak 2016 günü, yeni yılın başlaması nedeniyle “2016 Falınız” başlığıyla verdiği bulmaca, yandaş ve yalaka medya tarafından büyük bir istismar konusu yapıldı.

Âdeta bir linç kampanyasıyla karşı karşıyayız.

Bahsi geçen bulmacayla hiçbir ilgisi olmadığı halde SÖZCÜ’nün imtiyaz sahibi Burak Akbay’a da hayasızca saldırılıyor.

Neler neler yazmıyorlar ki?

Toplumu bölmeye, ayrıştırmaya, nefret tohumları ekmeye çalışıyormuşuz!

Türk basın tarihinde kara bir leke imiş!

Bulmaca, Cumhurbaşkanı’na yönelik yakışıksız imalar ve hakaretler içeriyormuş!

Önce şunu belirtelim:

SÖZCÜ, yalnız Cumhurbaşkanı değil, hiç kimsenin ölümünü istemez, hiç kimseyi ölümle tehdit etmez.

SÖZCÜ’nün yüreği insan sevgisiyle çarpar. SÖZCÜ’nün tek isteği bu ülkenin rahat ve huzura kavuşmasıdır.

İnternet’teki (bobiler.org) sitesinden alıntı yapılarak kullanılan bulmacada “Recep” adının yer aldığı satırın başına tesadüfen ve sehven (Ö) ve (L) harfleri, gelmiş. Yandaş ve yalaka medya şimdi “Cumhurbaşkanı’nı ölümle tehdit ettiler” diye kıyameti koparıyor.

Böyle bir niyetimiz olsa, “Tayyip” ve “Erdoğan” adları varken niye “Recep” adını kullanalım? “Recep” Cumhurbaşkanı’nın en az kullanılan adıdır.

Allah’ın verdiği ömrü kısaltmak gibi bir niyetimiz zaten olamaz.

Yalaka medyanın “Fırsat bu fırsat” diye vahşice saldırılarını kınıyor, bulmacada o harflerin sehven yan yana geldiğini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a uzun ömürler diliyoruz.

Biz bu ülkede yediden yetmişe herkesin uzun ve mutlu yaşamasını isteriz.