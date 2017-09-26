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Dünya

Sözcü Sanders: DEAŞ'ı ortadan kaldırmak için birleşik Irak olmasını umuyoruz

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 25 Eylül (DHA) - BEYAZ Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin (IKBY) düzenlediği tartışmalı referandumla ilgili değerlendirmesinde, ABD'nin Irak'ın toprak bütünlüğünden yana olduğunu söyledi

26 Eylül 2017 02:30

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 25 Eylül (DHA) - BEYAZ Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin (IKBY) düzenlediği tartışmalı referandumla ilgili değerlendirmesinde, ABD\'nin Irak\'ın toprak bütünlüğünden yana olduğunu söyledi. Sözcü Sanders, Beyaz Saray\'da düzenlediği basın toplantısında kendisine yöneltilen \'Kuzey Irak\'ta bugün referanduma gidiliyor. Bu karara ilişkin memnuniyetsizliğinizi daha önce dile getirdiniz. Beyaz Saray\'ın Türkiye\'ye, İran\'a, Irak\'a bir mesaj var mı?\' sorusuna verdiği yanıtta ABD yönetiminin referanduma ilişkin yaklaşımını, \'DEAŞ\'ı ortadan kaldırmak ve İran\'ı püskürtmek için birleşik bir Irak olmasını umuyoruz\' sözleriyle ortaya koydu. ABD önce \'erteleyin\' dediği IKBY referandumu konusundaki yaklaşımını daha sonra değiştirmiş ve IKBY\'den referandumu iptal etmelerini istemişti.


 

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