Sözcü: Rusya'nın operasyonu kasıtlı; El Bab'a gönderilen füzeler, askerimizi hedef alan uçakları düşürecek

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, Rusya Hava Kuvvetleri'nin, Suriye'nin El Bab kasabasında 4 Türk askerinin yaşamını yitirmesine yol açan hava operasyonuna ilişkin olarak "El Bab'a, yerden havaya atılan füze sistemleri gönderildi. Böylece, koordinatlarımız bilinmesine rağmen herhangi bir uçağın askerimizi, askerlerimizin bulunduğu koordinatları hedef alması durumunda, bu uçağın hemen düşürülmesi yoluna gidilecek" iddiasını ileri sürdü. Öztürk, "Rusya'nın hava operasyonu kasıtlı, art niyetli" yorumunu yaptı.

Saygı Öztürk'ün "İşte El Bab gerçekleri" başlığıyla yayımlanan (12 Şubat 2017) yazısı şöyle:

Suriye'nin El Bab ilçesinde 3 askerimizin hava taarruzu sonucu şehit edilmesi, Rusya'nın “yanlışlık oldu” demesi, üst düzeyde özür dilenmesi “vurulmada art niyet olmadığı” biçiminde değerlendirildi. Askerimizin şehit edilmesi öyle kolay kolay geçiştirilmemeli. Çünkü, olayın ayrıntılarını El Bab'dan ve diğer kaynaklardan öğrendiğimde, askerlerimizin Rusya tarafından doğrudan hedef alındığı anlaşılıyor.

Her tarafı tuzaklı bir ilçede ilerlemek ve kısa sürede sonuç almak mümkün değil. El Bab'ı teröristlerden temizlemek, siyasilerin söylediği gibi “hemen” olacak iş değil. Belki tam anlamıyla kontrol altına alabilmek aylarca sürecektir. Kenar mahallelere giren askerlerimiz, kendilerine yeni karargahlar oluşturuyor. Karargahları öyle modern binalar sanmayın. Bunlar arasında tavuk çiftlikleri de bulunuyor.

Koordinatlar verilmemişti

Genelkurmay bazı açıklamalarında siyasilere göre daha dikkatli ve diplomatik bir dil kullanıyor. Örneğin, Rusya'ya ait uçak düşürüldüğünde, Genelkurmay Başkanlığı kime ait belli olmayan bir uçağın hava sahamızı ihlal ettiği için düşürüldüğünü açıklamıştı. Ancak hemen ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan, düşürülen uçağın Rusya'ya ait olduğu duyurulmuştu. O zaman Rusya'yla yaşananlar bilindiği için benzer bir durumun olmamasına özen gösterildi.

Rusya sözcüsü “Uçakların vurduğu yerde Türk askeri bulunmaması gerekirdi. Koordinatları bize Türk askeri verdi” dedi. İşte, bunun karşılığının sert olması gündeme geldi. Çünkü, Rusya gerçeği söylemiyor, verilen koordinatlarda IŞİD'li teröristler değil Türk askeri bulunuyordu. Yani, Türkiye tarafından Rusya'ya, teröristlerin bulunduğu koordinatlar değil Türk askerinin bulunduğu yerlerin koordinatları veriliyordu. O yüzden, Rusya'nın buradaki hedefi doğrudan Türk askeri oldu.

Genelkurmay Başkanlığı, Rus sözcünün açıklamasının gerçeği yansıtmadığını diplomatik bir dille duyurdu. Çünkü Genelkurmay, yapılacak sert açıklamanın ve iki ülke arasında yeniden yaşanabilecek gerilimin sorumlusu olmak istemedi. Ayrıca böyle bir dönemde, Suriye'nin hava sahasını kapatması durumunda, Türk Hava Kuvvetleri'nin Suriye hava sahasına girmesi de öyle kolay kolay mümkün olmayacaktı.

Askerin yeri 5 yere bildiriliyor

Türk askerinin bulunduğu koordinatlar bir makama değil birden çok makama bildiriliyor. “Biz buradayız” önce Hmeymim'deki karargaha bildiriliyor. Karargahta çok iyi Türkçe konuşan ve anlayan bir Rus var. Artık muhatabıyla araları o kadar iyi ki birbirlerine ön isimleriyle hitap ediyorlar.

Yetinilmiyor, aynı bilgi Rus kara gücü karargahına da hem Türkiye, hem de Rusya tarafından aktarılıyor. Askerimizin bulunduğu yerler Eskişehir'de Hava Harekat Merkezi'ne bildiriliyor. Hava Harekat Merkezi de, aynı koordinatları Suriye'de Rusya'nın hava harekat merkezi olan Hmeymim'e duyuruyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi tarafından, davet edilen askeri ataşelere askerimizin bulunduğu koordinatları veriliyor.

Tüm bunlara rağmen, askerimiz şehit ediliyorsa, askerimizin bulunduğu yerleri, Rusya “IŞİD hedefi diye” anlıyor ve vuruyorsa burada bir art niyet, kasıt olduğu ortadadır. Konuştuğum askeri yetkililer, kendilerinden o kadar eminler ki, “Biz, Rusya'ya teröristlerin bulunduğu koordinatları değil askerimizin bulunduğu koordinatları veriyoruz. Rusya, bizim verdiğimiz koordinatta askerimizin olduğunu biliyordu. Bilmemesi mümkün değil” dedi.

Ateş edeni düşürecek füzeler...

Rusya'nın yaptığı ilk de değil. Üç askerimizin şehit edilmesinden önce El Bab'da askeri karargahımızı da vurmuştu. Yine “yanlışlık oldu” deyip geçiştirdiler. Silahlı Kuvvetlerimiz de şimdi kendine göre önlemler almaya başladı.

El Bab'a, yerden havaya atılan füze sistemleri gönderildi. Böylece, koordinatlarımız bilinmesine rağmen herhangi bir uçağın askerimizi, askerlerimizin bulunduğu koordinatları hedef alması durumunda, bu uçağın hemen düşürülmesi yoluna gidilecek. Türkiye, hiç aksatmadan askerimizin bulunduğu koordinatları yine ilgili birimlere verecek, bir değişiklik olması durumunda bunlar hemen ilgili ülkelerle paylaşılacak. “Yanlışlık oldu” adı altında, askerimizin şehit edilmesine seyirci kalınmayacak. Asker, bu konuda konuşmaktan çok görevini yerine getirecek.

Askerimizi çekilmeye zorluyorlar

Bölgede her ülkenin farklı hesabı var. Türk askerini “yanlışlık oldu” deyip bombalamalar, karargaha roket atmaların arkasında, Türk askerinin bir an önce El Bab'dan çekilmesi hesabı da yatıyor. Suriye içindeki İran rejimi yanlıları, askerimizin orada kalmasını istemiyor. Askerimize her an yeni kumpaslar kurulabileceği göz ardı edilmiyor.

Peki askerimiz El Bab'da daha ne kadar kalacak? Onun için “Allah bilir” deniliyor. El Bab'da konuştuğum yetkililer de, şu anda bir ilerleme olmadığını bildirdi.