Sözcü: Lozan'da silahsızlandırılan Sakız Adası'nda tatbikat yapan Yunanistan Türk toprağına bayrak astı!

Sözcü gazetesi Ankara Temsilcisi ve yazarı Saygı Öztürk, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Lozan hezimettir" sözlerinin ardından gündeme gelen "AKP döneminde 17 adanın Yunanistan'a verildiğine" dair iddiaya yenisini ekledi. Öztürk, Yunan Silahlı Kuvvetleri tarafından 5-7 Ekim 2016 tarihlerinde yapılan tatbikatta Lozan'da silahsızlandırılan Sakız Adası'na çıkarma harekatı yapıldığını hatırlatarak "Tatbikat sonrasında Yunan Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, Hava Kuvvetleri Komutanı ve Deniz Kuvvetleri Komutanı'yla birlikte İzmir Koyun Adası ve Aydın Bulamaç Adası'na giderek egemenlik ve bayrak gösterisi yaptı. Yunan Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlandı" ifadesini kullandı.

Öztürk'ün Sözcü gazetesinin bugünkü (11 Ekim 2016) nüshasında yayımlanan 'Topraklarımızda Yunanlı komutanların bayrak gösterisi' başlıklı yazısı şöyle:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusu niteliğindeki Lozan Antlaşması'nın önce “zafer” olduğunu söylemiş, muhtarlarla yaptığı toplantıda ise bunun bir zafer olmadığını belirtip yeni bir tartışma başlatmıştı. Muhalefet ise “Lozan'ı bırak, AKP döneminde Yunanistan tarafından işgal edilen adalarımıza bak. Aydın, İzmir ve Muğla'ya bağlı 17 adamız işgal altında” demişti.

17 adamızın Yunan işgali altında olduğunu SÖZCÜ sıkça gündeme getiriyor, her gelişmeyi belgelerle ortaya koyuyor. Bu adalara helikopterle giden Yunanlı komutanlar, hava sahamızı 2-3 mil ihlal ediyor. Bunlara karşı bırakın angajman kuralının uygulanmasını, önleyici bir girişimde de bulunulmuyor. Bu durum, adaların bilinçli olarak mı elden çıkarıldığı sorusunu akla getiriyor. Gizli birtakım anlaşmalar olduğu için mi müdahale edilmiyor, adaların silahlanmasına, Yunan askerinin bulunmasına izin veriliyor?

Tank ve zırhlı araçlar çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Lozan'ı eleştirmesi sonrasında 1 Ekim 2016'da SÖZCÜ, 17 adamızın Yunan işgali altında olduğunu manşetten duyurdu. Adaların işgali konusunda verilen soru önergelerine de tatmin edici cevaplar verilmedi. Bu durum, Yunanistan'ın elini daha da güçlendiriyor. Adalarımızın ne durumda olduğuna, oralarda ne olduğuna bakalım. Yunan Silahlı Kuvvetleri tarafından 5-7 Ekim 2016 tarihleri arasında PARMENION 2016 tatbikatı yapıldı. Tatbikatın son safhası Dedeağaç ve Sakız Adası bölgesinde gerçekleştirildi. 6 Ekim 2016'da Sakız Adası'na çıkarma harekatı yapılarak adaya tank ve zırhlı araçlar çıkarıldı. Çıkarma harekatı sırasında savaş uçakları, nakliye uçakları, fırkateyn ve çıkarma gemileri kullanıldı. Yunan uçak ve gemileri Türk hava sahasını ve Türk karasularını ihlal etti. Yunan Savunma Bakanı Kammenos ve Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi, Sakız Adası'nda icra edilen büyük çaplı çıkarma tatbikatını seyir çadırından izledi. Sakız Adası Lozan Antlaşması'na göre gayri askeri statüde… Bu adada askeri tatbikat yapılamaz.

Olup bitenler sadece izleniyor

Tatbikat sonrasında Yunan Savunma Bakanı Kammenos, Genelkurmay Başkanı Oramiral Apostolakis, Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Tellidis, Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Vaitsis ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Giakoumakis'le birlikte İzmir Koyun Adası ve Aydın Bulamaç Adası'na giderek egemenlik ve bayrak gösterisi yaptı. Yunan Savunma Bakanı ve komuta kademesinin faaliyetleri Yunan Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlandı. Bütün bu olup bitenlere Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Başkomutanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Başbakan Binali Yıldırım da seyirci kaldı. Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'ni emrine alan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da olup biteni sadece izledi.

Adalarımıza gidilemiyor

Yunanistan Savunma Bakanı Kammenos, Türk adalarına pasaportsuz olarak ve elini kolunu sallayarak gidiyor. Türkiye'ye ait adarımıza acaba Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da aynı rahatlıkla gidebilir mi? Bugüne kadar o adalara giden Milli Savunma Bakanı olmadı. Bundan sonra da daha zor gözüküyor. KHK ile Sahil Güvenlik Komutanlığı emrine verilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Türk karasularının korunması konusunda bir şey yapabilir mi? Soylu da bu durumdan rahatsızdır ama onun da hükümetin genel politikası dışına çıkması zor.

Adalarımızın durumunu, Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli Albay Ümit Yalım'a sordum. Son durumu şöyle anlattı:

“Balkan Savaşı sırasında Sakız Adası işgal edildi. Savaş sırasında Koyun Adası işgal edilmedi ve Lozan'da Yunanistan'a verilmedi. Binali Yıldırım'ın Türk Bayrağı'nı saklayıp, Yunan bayrağı ve pasaportla girdiği Koyun Adası İzmir il sınırları içinde olup 6 millik Türk karasuları içindedir. Aydın Bulamaç Adası Trablusgarp Savaşı sırasında işgal edilmedi ve Lozan'da verilmedi. 1943 tarihli İngiliz ve 1951 tarihli Amerikan haritalarında, Bulamaç (Farmakonisi) Adası'nın, 12 Ada deniz sınırının dışında ve Türkiye'ye ait olduğu açıkça gösterilmiştir. Bulamaç Adası Aydın il sınırları içinde olup 6 millik Türk karasuları içindedir.”Yunanistan Milli Savunma Bakanı ve komuta heyetinin gösterisine seyirci kalınmasının bir cevabı olmalı… 2004 yılından itibaren başlayan işgallere niçin seyirci kalınıyor? Ya da Türk milletinden işgal altındaki adalarla ilgili neler gizleniyor? Bunun açıklanmaması soruları da artırıyor.