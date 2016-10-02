Sözcü: İki bakanın telefonunda ByLock çıktı!

Sözcü gazetesi, Gülen cemaati üyelerinin gizli yazışmalar için geliştirdiği iddia edilen ByLock isimli programı kullananlar arasında siyasetçilerin de olduğu yazdı. Sözcü'nün haberinde "Güvenlik birimleri, şifresi kırılan bu programın AKP'li 2 bakanın kullandığı cep telefonunda yüklü olduğu bilgisine ulaştı" dendi. Veli Toprak imzalı haberde, "Bakanlardan birinin kardeşi FETÖ'ye yakın bir isim. Bu bakan, AKP'nin ilk yıllarından beri aktif ve önemli görevler üstlendi. Telefonunda ByLock tespit edilen ikinci bakan ise siyasette iniş-çıkışlar yaşayan bir isim. 2007'den sonra yıldızı parladı. Oğlu da halen FETÖ'den tutuklu bir isimle aynı büroda çalıştı" dendi.

Sözcü'de yayımlanan haber şöyle:

Kamuoyu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ‘siyasi ayağını' merak ederken, gözler bakan, milletvekili ve belediye başkanlarına çevrildi. Siyasetteki FETÖ'cü tartışması sonrası güvenlik birimleri kritik bazı bilgilere ulaştı. Şifresi kırılan ByLock sisteminden AKP'li iki bakan da çıktı. Her iki bakanın kullandığı telefon cihazlarına bu programın yüklendiği bilgisi kesinleşti. Sözcü, bu isimlerin kimler olduğu bilgisine de ulaştı. Bakanlardan birinin kardeşi FETÖ'ye yakın bir isim. Bu bakan, AKP'nin ilk yıllarından beri aktif ve önemli görevler üstlendi. Telefonunda ByLock tespit edilen ikinci bakan ise siyasette iniş-çıkışlar yaşayan bir isim. 2007'den sonra yıldızı parladı. Oğlu da halen FETÖ'den tutuklu bir isimle aynı büroda çalıştı. FETÖ soruşturmaları sırasında gizli tanık olan bir hakim, ByLock programı konusunda önemli itiraflarda bulunmuştu. Kendi cep telefonuna da bir örgüt üyesi tarafından programın yüklediğini belirten gizli tanık, bu programın 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarından sonra geliştirildiğini söyledi. Örgüt üyeleri, 2014'ten sonra kendi aralarında gizli yazışma için, bu programı kullanmaya başladı. mbvc"