Sözcü gazetesinin 1 Ocak bulmacasına 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten soruşturma

Sözcü gazetesi hakkında, 1 Ocak 2016 tarihinde yayımlanan nüshasının kapağında yer alan bulmaca sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Sözcü'nün yeni yılın ilk günü için hazırladığı sayısının kapağında yer alan bulmacada, "Tabloda gördüğünüz bu isim yeni yılda da hayatınızda yer alacak" ifadeleri bulunuyor ve bulmacayı çözenler "Recep", "Tayyip" ve "Erdoğan" kelimelerine ulaşıyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili olarak hazırlanan bulmaca üzerine Sözcü gazetesi hakkında, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiği gerekçesiyle resen soruşturma başlatıldığı' haberi İhlas Haber Ajansı tarafından duyurulurken, Sözcü'nün internet sitesinde konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. T24'ün telefonla ulaştığı Sözcü yetkilileri soruşturma haberini doğrularken, gereken açıklamanın yarın yapılacağını belirtti.

İHA'nın haberine göre, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiği gerekçesiyle, dünkü Sözcü Gazetesindeki bulmaca haberiyle ilgili Türk Ceza Kanunu'nun 299, 214,106/1,310/2 maddelerine aykırılıktan resen soruşturma başlattı.

Sözcü gazetesi, dünkü (1 Ocak) manşetinde '2016 falınız' başlıklı bir haber yayımlamış, haberde bulmaca şeklindeki tabloda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adı ve soyadına yer verilmişti.