Sözcü gazetesi yazarı Turan: 65 yaş üstü yurttaşlara yaşamayı haram ettiler!

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşlara uygulanmaya devam eden sokağa çıkma kısıtlamasına bugünkü köşesinde tepki gösterdi. Turan, "Kendileri için uygulanan yasakları anlamsız bularak protesto eden 65 yaş üstü okurlarıma gönülden hak veriyorum. İleri yaştaki yurttaşlara azap çektiriliyor!" düşüncesini dile getirdi.

Turan yazısında "Muzaffer Kartal" isimli bir okurunun mektubuna yer verdi.

“Sayın ilgililer… 65 yaş üstü bir vatandaş olarak mağduriyetimin giderilmesi hususunda bilgi arz edeceğim.

Gün içinde saat 10.00 ile 20.00 arası sokağa çıkma serbestim var. Bu yaz günü 20.00'den sonra evdeyim. Neden acaba?

O saatte daha güneş bile batmıyor. 4 aydır evdeyiz. Benim de çocuklarımla, torunlarımla ve arkadaşlarımla bir akşam yemeği yemek hakkım değil mi?

Yaz sezonunda arabamla bir tatile gidemiyorum. Yayınlanan tebliğ gereği 199 veya internetten izin alınması gerekiyor. O da (âdeta bitirme sınavına girer gibi) bir sürü ağır şarta bağlı!

Ben seyahat özgürlüğümü istiyorum. Hem tatil yapayım, hem de ülkeme ekonomik katkı sağlayayım istiyorum. 65 yaş üstü için Türkiye'nin her yerinde aynı kısıtlama var. Ben, sabah erken veya akşam geç saatte, serinlikte yürüyüş yaparım. YASAK… Bu tür kısıtlamalar insanın dengesini bozuyor. Sizler bize ihtimam gösterdiğinizi zannederken bizi daha çok bozuyor, mahvediyorsunuz.

Şimdiye kadar gösterdiğiniz ihtimama sonsuz teşekkürler ama artık bizim de sosyal yaşam hakkımızın olduğunu göz önüne alarak buna göre düzenlemeler yapmanızı bekliyoruz. Biz yaşlıların büyük hayat tecrübesini ve kendimize çok iyi bakacağımızı takdirlerinize sunuyorum.

Ey yöneticiler, ey İçişleri Bakanı, ey Sağlık Bakanı, ey Bilim Kurulu sesimizi duyun artık!"

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