Sözcü gazetesi yazarı Çölaşan: Türk medyasının özellikle iktidara destek veren kesimi artık bu hocalara hizmet veriyor, hocalar da iktidara…

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, "Türk medyasının özellikle iktidara destek veren kesimi artık bu hocalara hizmet veriyor, hocalar da iktidara… Bu süreç onları hem ünlü yapıyor, hem de kazançlarını artırıyor. Cumhurbaşkanı bile resmi açıklamalarını cami çıkışlarında yapıyorsa, ahalinin karşısına geçip başında takkesiyle Arapça dualar okuyorsa, artık ötesini siz düşünün!" görüşünü savundu.

Çölaşan, "Türkiye'de olup biteni izledikçe hep aynı şeyi düşünüyor ve söylüyorum: 'Atatürk gerçekten büyük adammış. Türk toplumunu çok iyi tanımış ve atması gereken adımlarını ona göre atmış.'Yukarıda değindiğim şu sözüne bir kez daha bakınız! 'En doğru ve en hakiki tarikat medeniyet tarikatıdır.' Bir de ekranlarda ve gazete sayfalarında her gün boy gösteren takkeli cübbeli tarikat şeyhlerini ve onların destekçilerini düşünün. Aslında ekranda görünen şeyh efendiler buzdağının suyun üzerindeki kısmı." düşüncesini dile getirdi.

Çölaşan, "O bölüm küçük! Esas mesele buzdağının altında yatıyor… Onlar kendilerini açığa çıkarmıyor, çekildikleri sütre gerisinden çalışıyor. Paralar onlara sel suları gibi akıyor.- Devleti aslında onlar yönetiyor. İktidar bile onların emrinde ve hizmetinde. Tarikat-cemaat-siyaset-ticaret dörtlüsü gerçek bir yenilmez armada! Hızla çalışıyor." ifadesini kullandı.

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