Sözcü gazetesi yazarı: Bakanlık Türkiye'den ayrılan sığınmacıların sayısı açıklıyor ama sayımların nasıl yapıldığını inanın İçişleri Bakanlığı da bilmiyor

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, Suriye'de 34 askerin şehit olmasının ardından Avrupa''ya geçmek isteyen sığınmacılar için sınır kapılarının açılmasını yorumladı. Öztürk, bakanlığın 130 bin 469 kişinin Türkiye'den ayrıldığını açıkladığını ancak İçişleri Bakanlığı'ndakilerin sayımların nasıl yapıldığını bilmediğini dile getirdi.

TIKLAYIN | Soylu: Saat 09.15 itibarıyla Yunanistan’a geçen göçmen sayısı 130 bin 469

Öztürk, "Türkiye, 'Sınır kapısını açtık' dedi ve on binlerce kişinin botlarla denize açılmalarına, sınır kapısına dayanmalarına ve geçişlerine izin verdi. Türkiye, Avrupa ülkelerine gitmek isteyenlerin köprüsü konumunda. Sığınmacıların akın ettiği ülkemizde, gelişmelerden Meclis de habersiz.CHP'nin İçişleri Komisyonu Üyesi Nihat Yeşil'le sohbet ederken, düzensiz göçler konusunda kendilerine sağlıklı bilgi verilmediğini belirtiyor. Bugün ülkemizdeki sığınmacılar konusunda sağlıklı bilgi, açıkçası devletin elinde de yok. Ama, denizden, karadan sığınmacılar gitmeye çalışırken, İçişleri Bakanlığı sayı açıklıyor. O sayımların nasıl yapıldığını inanın İçişleri Bakanlığı da bilmiyor." ifadesini kullandı.

Öztürk, "İlginç bir durum daha var, o da Türkiye'den ayrılmak isteyen sığınmacıların çok rahat Türkçe konuşmalarıdır. Mikrofonun uzatıldığı hemen her sığınmacı isteğini Türkçe olarak anlatıyor. Ancak, Türkiye'nin koşullarını beğenmemiş olacaklar ki Batı ülkelerine kapağı atmak için canlarını ortaya koyuyorlar. Yani, Türkiye'den de büyük kaçış var." görüşünü savundu.